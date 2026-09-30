Bolu'da 13 yaşındaki Utku Gündüz, 70'ten fazla resmini kişisel sergide sundu

Bolu'da 7 yaşında resim yapmaya başlayan 13 yaşındaki Utku Gündüz, 6 yıl boyunca hazırladığı eserlerini kişisel sergide sanatseverlerin beğenisine sundu.

Bolu'da yaşayan 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Utku Gündüz, resim tutkusuna 7 yaşında başladı. İlkokul yıllarında öğretmeninin yeteneğini fark etmesi üzerine Bilim ve Sanat Merkezi'ni (BİLSEM) kazanan Gündüz, burada aldığı eğitimlerle resme olan ilgisini geliştirdi. Farklı tekniklerle hazırladığı çalışmalarını 6 yıl boyunca biriktiren Gündüz, 13 yaşında kişisel sergi açma hayalini, resim öğretmeni Zerrin Gürkan Uyman'ın desteğiyle gerçeğe dönüştürdü. Tabaklar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'ndeki sergide, Gündüz'ün 7 yaşından 13 yaşına kadar hazırladığı 70'ten fazla resim ve farklı tekniklerle yaptığı örgü çalışmaları bulunuyor. Sergi, 3 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

"7 yaşından beri böyle bir şey planlıyordum"

Resim yapmaya 7 yaşında başladığını söyleyen Utku Gündüz, "BİLSEM'e ilkokulda katıldım. BİLSEM'i kazanınca ailemle resme ilgim olduğunu fark ettik. İlkokul öğretmenim de bunu fark etti ve beni BİLSEM'e yönlendirdi. O zamandan beri resim kursuna gidiyorum. Sergide 70'ten fazla eserim bulunuyor. Genelde resimlerimde Rubik küp ve bukalemunlardan esinlendim. Çok fazla tablom olunca böyle bir sergi açmaya karar verdim. Zaten 7 yaşından beri böyle bir şey planlıyordum" dedi.

Serginin açılacağını yaklaşık 6 ay önce öğrendiğini belirten Gündüz, "Çok heyecanlandım. Genel olarak herkes çok beğendi. Resim dersi alıyorum, ayrıca BİLSEM'e de gidiyorum. İleride uzay mühendisliği veya endüstriyel tasarım okumak istiyorum" diye konuştu.

"Resim yaparken stresimi atıyorum"

Resim yapmanın kendisini rahatlattığını ifade eden Gündüz, "Bence her sınıfta resim yapılmalı. Çünkü içimdeki stresi atıyorum ve çok rahatlıyorum. Kafam dağılıyor. O haftanın stresini resimde atıyorum" ifadelerini kullandı.

"13 yaşında kişisel sergi açması gurur verici"

Utku Gündüz'ün babası Ufuk Gündüz ise oğlunun küçük yaşlardan itibaren resme ilgi duyduğunu belirterek, "Utku küçüklüğünden beri resim çizmeyi seviyordu. Gözlemlediğimizde yaşıtlarına göre biraz daha güzel resim çizdiğini fark ettik. İlkokul öğretmenimiz de bu konuda bizi destekleyince resim dersleri almaya başladı ve BİLSEM'e gitti. Bu şekilde buraya kadar geldi. Özellikle bu yaşta, 7-8 yaşlarından başlayıp 13 yaşına kadar geldiğinde bunu kronolojik bir sırayla yapmaya çalıştık. Serginin açılması bize çok mutluluk veriyor. Biz kendimiz bu yaşlardayken bu tarz şeyler yapamazken, 13 yaşındaki oğlumuzun kişisel bir resim sergisi açması çok gurur verici. Bunun onun özgüvenini geliştirdiğini düşünüyorum. Her çocuğun kendine göre ilgili olduğu, meraklı olduğu, başarılı olduğu bir şey var. Bizim oğlumuzda bu resim olarak ortaya çıktı. Mutlaka çocukların da ilgilenecekleri, başarılı olacakları bir şey vardır. Onu bulsunlar ve sonuna kadar arkasında dursunlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı