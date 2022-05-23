Boksta Dünya Şampiyonu Olan Hatice Akbaş: 12 Yıllık Hayalimi Gerçekleştirdim - Haberler

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda dünya şampiyonu olan Hatice Akbaş, memleketi Malatya'da davul zurnayla karşılandı. Akbaş, "Babamla birlikte 12 yıldır bunun hayalini kuruyoruz. Çok şükür bu hayali gerçekleştirdik ve dünya şampiyonu oldum. Şimdiki hedefim, 2024'te Paris'te yapılacak olan 2024 Yaz Olimpiyatları" dedi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada, ilk turu maç yapmadan geçen milli sporcu Hatice Akbaş, ikinci turda Alman Zeina Nassar'ı, üçüncü turda Ermeni Ekaterina Sycheva'yı, çeyrek finalde Bulgar Stanimira Petrova'yı, yarı finalde Taylandlı Tintabthai'yi eleyerek finalde Romanya'dan Lacramioara Perijoc ile karşılaştı. Akbaş, tribünlerin büyük desteğiyle ilk raundu 4-1 aldı. İkinci raundu 3-2 kaybeden milli boksör, son raunda genel skorda üstün girdi. Son 3 dakikalık bölümü de 3-2 alan Akbaş, altın madalya kazanarak 54 kiloda dünya şampiyonu oldu.

"12 YILLIK EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALDIM"

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası sonrası memleketi Malatya'ya dönen Hatice Akbaş için Malatya Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Dünya şampiyonu Hatice Akbaş, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ülkemi güzel bir şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Babamla birlikte 12 yıldır bunun hayalini kuruyoruz. Çok şükür bu hayali gerçekleştirdik ve dünya şampiyonu oldum. Malatya'mı, Akçadağ'ımı, Türkiye'mi güzel bir şekilde temsil ettim. Şimdiki hedefim, 2024'te Paris'te yapılacak olan 2024 Yaz Olimpiyatları. En büyük hedefimiz orası. İnşallah orada da altın madalyayı ülkeme getireceğim. Maçlarım zor geçti. Kolay rakibim yoktu. 12 yıllık emeğimin karşılığını aldım. Çok mutlu ve gururluyum."

Akbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü ve olimpiyatlarda da madalya kazanma sözünü verdiğini söyledi.