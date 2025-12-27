Bodrum Devlet Hastanesi'nde 34 yıllık emek duygusal veda ile sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Devlet Hastanesinde 1991 yılından bu yana görev yapan Genel Cerrah Metin Özer, 34 yıllık meslek hayatını kendi isteğiyle noktalarken, hastane personeli tarafından gözyaşları içinde uğurlandı.

Yıllar boyunca Bodrum'da binlerce hastaya hizmet veren 65 yaşındaki Metin Özer'in ayrılık kararı, mesai arkadaşları arasında duygusal anlara neden oldu. Hizmet süresini tamamladığını belirten Özer için hastane yönetimi tarafından veda programı düzenlendi. Hastane yemekhanesinde gerçekleştirilen programa, Metin Özer'in eşi Psikolog İlknur Özer'in yanı sıra Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Battal Yıldırım, eski başhekim ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Oğuz Şahin, hastane yöneticileri, idari personel ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Duygusal anların yaşandığı programda Metin Özer için veda konuşmaları yapıldı. Meslek hayatına dair hatıraların paylaşıldığı etkinlikte kendisine çiçek ve teşekkür plaketi takdim edildi. Program, veda pastasının kesilmesiyle devam ederken, etkinlik sonunda sağlık çalışanları Metin Özer'e tek tek sarılarak veda etti.

1991 yılında başladığı görevini artık sonlandırdığını söyleyen Dr. Metin Özer, göreve başladığı dönemde Bodrum'da 25 yataklı ve yalnızca 4 uzmanı bulunan bir hastane olduğunu ancak geçen yıllar içinde sağlık hizmetlerinin büyük bir gelişim gösterdiğini ifade etti. Özer, "O yıllardan bugüne kadar çok şey yaşandı. Hastaneler büyüdü, bu binaya taşındık. Birlikte çalıştığımız çok sayıda arkadaşımız oldu. Göreve başladığımda yeni işe başlayan arkadaşlarım bugün yetişkin bireyler oldu. Sevgi ve saygı çerçevesinde güzel yıllar geçirdiğimizi düşünüyorum. Şu an net bir planım yok. Tekrar çalışabilirim ya da emeklilik sürecini yaşayabilirim. Buradaki arkadaşlarımla bağımı koparmayacağım" dedi.

Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Battal Yıldırım ise Metin Özer'in meslek hayatına vurgu yaparak, "İyi bir hekim denildiğinde Metin Özer bu tanımın karşılığıdır. Sabırlı, nazik ve şefkatli yaklaşımıyla her zaman örnek olmuştur. Kendisine emekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA