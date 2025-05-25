Bodrum'da Polise Saldıran Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Bodrum'da Polise Saldıran Şüpheliler Serbest Bırakıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerine saldıran alkollü sürücü ve arkadaşları, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Polise saldıran şüpheliler serbest bırakıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerine saldıran şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde Konacık Atatürk Bulvarı'nda makas atarak seyreden aracın durumundan şüphelenen polis ekibi, aracı Konacık Zabıta Kavşağı'nda durdurdu. Yapılan kontrolde sürücü A.C.'nin 1.35 promil alkollü olduğu tespit edildi. Cezai işlem yapıldığı sırada alkollü sürücü polise tekme attı, otomobildeki diğer şahıslar da polise saldırdı. Şahısların polise hakaret edip fiziki mücadelede bulunmaları üzerine bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Olayda 3 polis hafif şekilde yaralandı, şahıslar gözaltına alındı. Ehliyetine el konulan ve 18 bin TL idari para cezası kesilen sürücü A.Ç. ile arkadaşları E.Y. ve M.Ç., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİ YÖRÜR - Yerel
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