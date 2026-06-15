Bodrum'da huzurevi projesi için çalışmalar sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Kaymakamlığı öncülüğünde yapımı sürdürülen huzurevi projesinin 2027 yılında hizmete açılması planlanıyor. Çalışmalar kapsamında Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, inşaat alanında incelemelerde bulunarak projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Devam eden huzurevi projesini yerinde inceleyen Kaymakam Ali Sırmalı, yürütülen çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde ilerlemesi için yetkililerle görüşme gerçekleştirdi. İnşaat sürecine ilişkin bilgi alan Sırmalı, projenin tamamlanma sürecinin hızlandırılması yönünde talimat verdi.

Bodrum'da önemli bir sosyal yatırım olarak değerlendirilen huzurevi projesinin, tamamlanmasının ardından yaşlı vatandaşlara hizmet vereceği belirtildi. Projenin 2026 yılı sonunda tamamlanması, 2027 yılı itibarıyla da kapılarını açması hedefleniyor.

Kaymakam Sırmalı, projeye destek veren hayırsever Yunus Büyükkuşoğlu ile emeği geçen Kandemir inşaat sahibi Kıyasettin Demir teşekkür ederek, çalışmanın Bodrum'a hayırlı olması temennisinde bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı