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Bodrum'da hava 32 dereceyi görünce turistler sahillerde denize girdi

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Bodrum'da hava 32 dereceyi görünce turistler sahillerde denize girdi Haber Videosunu İzle
Bodrum'da hava 32 dereceyi görünce turistler sahillerde denize girdi
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Türkiye'de soğuk hava etkili olurken Bodrum'da sıcaklık 32 dereceye çıktı, turistler Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde denize girdi. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, sezonun devam ettiğini ve 15 Eylül-30 Ekim döneminin olumlu geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava, yağmur ve kar etkisini gösterirken Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 32 dereceye kadar yükseldiği Bodrum'da turistler sahillere akın ederek denize girdi.

Türkiye'nin bazı şehirlerinde kış kendini hissettirmeye başlarken Bodrum'da güneşli hava etkisini sürdürüyor. Birçok ilde hava sıcaklığı 4 ila 17 derece arasında değişirken, Bodrum'da termometreler 32 dereceyi gösterdi. Sıcak havayı fırsat bilen turistler, Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde denize girerek güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Bazı turistler, Bodrum'a ilk kez geldiklerini belirterek bu mevsimde denize girmenin ayrı bir güzelliği olduğunu ifade etti.

"Sezon halen devam ediyor"

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, turizm sezonunun devam ettiğini belirterek uzatılmış sezon uygulaması ve önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sezonun tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Dengiz, dış hatlardaki hareketliliğin son 3 haftalık süreçte de devam ettiğini vurguladı. Turizmin kendileri için bitmediğini, aksine daha yeni başlayacaklarını belirten Dengiz, gelecek yıllarda da ciddi çalışmalar yapacaklarını söyledi. Umutlu olduklarını ancak dikkatli hareket etmeleri gerektiğini kaydeden Dengiz, sezonun henüz kapanmadığının altını çizdi.

15 Eylül-30 Ekim dönemi olumlu geçti

15 Eylül ile 30 Ekim arasındaki dönemin oldukça olumlu geçtiğini aktaran Dengiz, iç hatlardaki yoğunluğun devam etmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi. İç hat uçuşlarındaki yoğunluğun Bodrum'da ciddi oranda artış sağladığına dikkat çekti.

"Sarı yaz Bodrum'a yakıştı"

Uzatılmış sezon uygulamasına da değinen Dengiz, uygulamanın işe yaradığını belirterek, "Sarı yaz Bodrum'a yakıştı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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