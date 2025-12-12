Bodrum'da gelin dolmuşu ilçe sokaklarını şenlik alanına çevirdi

Bodrum'da dünya evine giren Umut Akkaya ile Seminay Akkaya, şehir içi ulaşımda kullandıkları dolmuşu gelin arabasına dönüştürerek ilçede unutulmaz bir gün yaşattı.

Bodrum Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahın ardından kapıları çiçeklerle süslenen dolmuşa binen çift, konvoy eşliğinde Bodrum sokaklarında şehir turu attı. Renkli süslemeleri ve çalınan kornalarıyla dikkat çeken gelin dolmuşu, ilçe merkezinde adeta küçük bir şenlik havası oluşturdu.

Korna sesleriyle sokağa yönelen vatandaşlar gelin dolmuşunu cep telefonlarıyla görüntüledi. Tur boyunca özellikle çocuklar ve ilçeyi ziyaret eden turistler, dolmuşun yanından ayrılmayarak çifte el salladı.

Yıllardır aynı dolmuşla çalıştıklarını söyleyen Umut ve Seminay Akkaya, "Bu araç bizim için sadece bir iş aracı değil, hayatımızın bir parçası. En mutlu günümüzde de onunla yola çıkmak istedik" dedi. - MUĞLA