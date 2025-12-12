Haberler

Bodrum'da gelin dolmuşu ilçe sokaklarını şenlik alanına çevirdi

Bodrum'da gelin dolmuşu ilçe sokaklarını şenlik alanına çevirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umut ve Seminay Akkaya, Bodrum'da şehir içi ulaşımda kullandıkları dolmuşu gelin arabası yaparak renkli bir düğün gerçekleştirdi. Çiçeklerle süslenmiş dolmuşlarıyla şehri dolaşan çift, konvoy eşliğinde mutluluklarını paylaştı.

Bodrum'da dünya evine giren Umut Akkaya ile Seminay Akkaya, şehir içi ulaşımda kullandıkları dolmuşu gelin arabasına dönüştürerek ilçede unutulmaz bir gün yaşattı.

Bodrum Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahın ardından kapıları çiçeklerle süslenen dolmuşa binen çift, konvoy eşliğinde Bodrum sokaklarında şehir turu attı. Renkli süslemeleri ve çalınan kornalarıyla dikkat çeken gelin dolmuşu, ilçe merkezinde adeta küçük bir şenlik havası oluşturdu.

Korna sesleriyle sokağa yönelen vatandaşlar gelin dolmuşunu cep telefonlarıyla görüntüledi. Tur boyunca özellikle çocuklar ve ilçeyi ziyaret eden turistler, dolmuşun yanından ayrılmayarak çifte el salladı.

Yıllardır aynı dolmuşla çalıştıklarını söyleyen Umut ve Seminay Akkaya, "Bu araç bizim için sadece bir iş aracı değil, hayatımızın bir parçası. En mutlu günümüzde de onunla yola çıkmak istedik" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Bahis soruşturması kapsamında savcıya ifade veren Ahmet Çakar serbest bırakıldı

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı

Ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Vahim iddialara böyle yanıt verdi
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi
title