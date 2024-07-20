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Bodrum'da termometreler 44 dereceyi gösterdi, sıcaklıktan asfalt eridi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde termometreler 44 dereceyi gösterdi. Turistik ilçede yüksek hava sıcaklığı nedeniyle bazı noktalarda asfalt eridi. Sürücüler, asfaltın eridiği bölgelerde zor anlar yaşadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 44 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. İlçede bazı noktalarda asfalt eridi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli için yüksek hava sıcaklığı uyarısı yapmıştı. Bodrum'da birkaç gündür sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrediyor.

Bodrum'da termometreler 44 dereceyi gösterdi, sıcaklıktan asfalt eridi

ASFALT ERİDİ

Bodrum'un bazı bölgelerinde gölgede ölçülen en yüksek sıcaklık, 44 dereceye kadar ulaştı. Sıcak hava nedeniyle ilçenin kırsal mahalleleri Kumköy, Pınarlıbelen ve Etrim'de asfaltın eridiği görüldü. Bazı sürücüler, asfaltın eridiği bölgelerde zor anlar yaşadı. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta 2-3 derece düşmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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