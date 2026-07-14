Bodrum'a kruvaziyer hareketliliği: '3 bin 292 yolcu geldi'

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Aroya ve National Geographic Orion isimli iki kruvaziyerle toplam 3 bin 292 turist ilçeye giriş yaptı.

Malta bayraklı, 335 metre uzunluğundaki Aroya, sabah saatlerinde Marmaris Limanı'ndan gelerek Bodrum Cruise Port'a yanaştı. Gemide ağırlıklı olarak Rus yolcuların bulunduğu öğrenilirken, 3 bin 207 yolcu ile bin 119 personelin yer aldığı bildirildi. Geminin saat 22.00'de Kaş Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Bahama bayraklı, 102 metre uzunluğundaki National Geographic Orion ise Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı yolcuların bulunduğu, 85 yolcu ile 70 personelin seyahat ettiği öğrenildi. Kruvaziyerin gece saat 23.59'da Yunanistan'ın Leros Limanı'na hareket edeceği kaydedildi.

Gemilerden inen turistlerin bir bölümü Bodrum çarşısını, marinaları ve tarihi noktaları ziyaret ederken, bazı yolcular ise ilçedeki plajları ile turistik işletmeleri tercih etti. Kruvaziyer hareketliliğinin ilçe turizmine katkı sağlaması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı