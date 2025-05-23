BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'deki Açlık Krizi Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki insani duruma ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Dünyanın önde gelen açlık değerlendirme kuruluşları, Gazze'nin tamamının kıtlık riski altında olduğunu bildiriyor. Aileler açlık çekiyor, temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılıyor. Tüm bunlar, dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi. Guterres, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin "eşi benzeri görülmemiş bir felaket boyutuna ulaştığını" vurgulayarak, yardımların önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu. Guterres, uluslararası toplumun daha fazla gecikmeden harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

"Aileler açlık çekiyor, temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılıyor"

İsrail'in yaklaşık 80 gündür Gazze'ye insani yardım girişlerini büyük ölçüde engellediğine dikkat çeken Antonio Guterres, "Dünyanın önde gelen açlık değerlendirme kuruluşları, Gazze'nin tamamının kıtlık riski altında olduğunu bildiriyor. Aileler açlık çekiyor, temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılıyor. Tüm bunlar, dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor" dedi.

İsrail'in uluslararası insani hukuktan doğan yükümlülüklerine işaret eden Guterres, "İşgalci bir güç olarak sivillere saygı göstermeli, onları zorla yerinden etmemeli ve yardımların ulaşmasını kolaylaştırmalıdır" şeklinde konuştu.

"Yardımlar engelleniyor, dağıtım yetersiz"

BM Genel Sekreteri Guterres, son günlerde sınırlı sayıda yardım kamyonunun Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan girişine izin verildiğini ancak bunun da büyük ölçüde etkisiz kaldığını belirtti. Antonio Guterres, "Yaklaşık 400 kamyondan sadece 115'i yardım ulaştırabildi. Yoğun ihtiyaç bulunan kuzey bölgesine ise hiçbir yardım ulaşamadı. Şu ana kadar sağlanabilen destek, bu kriz ortamında bir çay kaşığı su kadar yetersiz" dedi.

BM ve ortaklarının gece gündüz çalıştığını söyleyen Guterres, sadece buğday unu, bebek maması, besin takviyesi ve ilaç gibi temel malzemelerin kısmen ulaştırılabildiğini ancak, yakıt, barınma, mutfak gazı ve su arıtma sistemleri gibi hayati ihtiyaçların ise hala yasaklı olduğunu vurguladı.

"Gazze'nin yüzde 80'i halk için girilemez hale geldi"

İsrail ordusunun saldırılarının yoğunlaştığını belirten BM Genel Sekreteri, "Gazze'nin yüzde 80'i ya askeri bölge ilan edildi ya da halkın terk etmesi istenen alanlar haline geldi. Yani Gazze'nin dörtte üçünden fazlası, halkı için fiilen yaşanamaz durumda" dedi.

"Acil adımlar şart"

Birleşmiş Milletler olarak insani ilkelere ve uluslararası hukuka bağlı kalacaklarını ifade eden Guterres, taraflara "kalıcı ateşkesin sağlanması, tüm rehinelerin şartsız serbest bırakılması ve insani yardımların engelsiz erişiminin temin edilmesi" olmak üzere üç temel talepte bulundu. Guterres ayrıca BM ve partner kuruluşlar tarafından oluşturulan beş aşamalı yardım mekanizmasını anlatarak, "Geçiş noktalarında tarama, insani tesislere sevkiyat, yardımın dağıtıma hazırlanması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tüm sistemler, personel ve dağıtım ağları hazır. 160 bin paletlik, 9 bin kamyonluk yardım malzemesi bekletiliyor" diye konuştu.

"Bu bir hayat kurtarma çağrısıdır"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bu, Gazze halkı için hayat kurtaran bir yardım çağrısıdır" diyerek uluslararası topluma, "Doğru olanı, hemen şimdi yapın" çağrısında bulundu. - NEW YORK