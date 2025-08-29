BM Genel Kurulu'ndan Gazze İçin Kritik Kararlar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan komite toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü askeri operasyonların, kitlesel göçe, açlığa ve salgınlara yol açtığını bildiren yıllık rapor onaylandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin halkının vazgeçilmez haklarının kullanılmasına ilişkin komite toplantısı yapıldı. Temsilciler, Gazze'de kıtlığı, İsrail'in askeri operasyonlarını ve Batı Şeria'daki yasadışı yerleşim faaliyetlerini ele aldı. Toplantının açılışında söz alan Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansour, Gazze'de yaşanan felaketi ayrıntılarıyla aktardı. Mansour, "Güvenlik Konseyi'nde dün çok önemli bir toplantı yaptık. İlk kez BM bağlantılı bir raporda, Gazze'de kıtlık yaşandığı resmen kabul edildi. Bu, insanlık suçudur" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri planlarını hatırlatan Mansour, "Gazze'nin tüm bölgelerini tamamen kontrol altına almak istiyorlar. Gazze Şehri'nde yarım milyon kişiye güneye taşınmaları emredildi. Bu, zorla yerinden etme ve Sina'ya (Mısır) sürgün planıdır" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in savaş planına karşılık barış planını destekliyoruz"

Filistinli diplomat Riyad Mansour, uluslararası topluma güçlü bir çağrıda bulunarak, "Acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanmalı. İsrail'in yerleşim genişletme planları derhal kınanmalı. Gazze halkının hayatı cehenneme çevrildi" diye konuştu.

Barış planına da değinen Filistin'in BM daimi gözlemcisi, "Bizim bir planımız var. Bu, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına dayalı, uluslararası konferansta kabul edilen iki devletli çözüm planıdır. İsrail'in savaş planına karşılık barış planını destekliyoruz" dedi.

"Siyasi süreç başlatımazsa iki devletli çözüm gerçekleşmeyebilir"

Fransa'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jay Dharmadhikari ise toplantıda yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'ndeki durumu umutsuz olarak nitelendirdi. Dharmadhikari, "Gazze'de kıtlık olduğu Güvenlik Konseyi'nin 14 üyesi tarafından kabul edildi. Bu, tarihi bir andır. Eğer siyasi süreç başlatılmazsa iki devletli çözüm gerçekleşmeyebilir" dedi.

Fransa temsilcisi, "22 Eylül'de yapılacak konferans, dünya liderlerinin net mesajlar verebileceği bir platform olacak. Filistin Devleti'nin tanınması artık ertelenemez" şeklinde konuştu.

"360'tan fazla personelimizi kaybettik"

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) adına konuşan New York İrtibat Bürosu Direktörü Mourad Wahba, sahadaki tabloyu gözler önüne serdi. Wahba, "Savaşın başlamasından bu yana 360'tan fazla personelimizi kaybettik. Yüzlercemiz yaralandı, 50'den fazla çalışanımız gözaltına alındı ve bazıları işkence gördü. UNRWA tesislerinde barınan 845 kişi öldü, 2 bin 500'den fazla kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde neredeyse her okulun hasar gördüğünü söyleyen Wahba, "İsrail'in yasak ve engellemeleri nedeniyle 6 aydır Gazze'ye insani yardım ulaştırılamıyor. Fonlarımız tükenmek üzere. Bu yılın sonunda faaliyetlerimizi sürdürememe riskiyle karşı karşıyayız" diye konuştu.

"Barış hem Filistinliler hem İsrailliler için iyidir"

Toplantının sonunda yeniden söz alan Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansour, "Barış bizim için iyidir, İsrailliler için de iyidir. Barış, esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak ve Doğu Kudüs başkentli bağımsız Filistin Devleti'nin yolunu açacaktır" dedi.

Endonezya'dan dayanışma mesajı

Endonezya temsilcisi Hari Prabowo da söz alarak, "İsrail'in işlediği savaş suçları ve insan yapımı kıtlık karşısında sessiz kalamayız. İki devletli çözüm için diplomatik desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kalıcı ateşkes çağrısı

Toplantının sonunda Komite'nin yıllık raporu da onaylandı. Raporda, "İsrail'in Gazze'de yürüttüğü askeri harekat, kitlesel göçe, açlığa ve salgınlara yol açtı. Bu eylemler en şiddetli şekilde kınanmalıdır" ifadelerine yer verildi. Komite ayrıca, "Ablukanın kaldırılması, insani yardımın engelsiz şekilde ulaştırılması, sivillerin korunması ve kalıcı ateşkes sağlanması" çağrısında bulundu. - NEW YORK