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Bitlis ve Çevresinde Fırtına, Van Gölü'nde Dev Dalgalar Oluşturdu

Bitlis ve Çevresinde Fırtına, Van Gölü'nde Dev Dalgalar Oluşturdu
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Bitlis'te etkili olan fırtına sonrası Van Gölü'nde dalgaların karaya vurduğu gözlemlendi. Bölgedeki vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Bitlis ve çevresinde etkili olan fırtına nedeniyle Van Gölü'nde dev dalgalar oluştu.

Bitlis genelinde dün etkili olan kar yağışı Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Van Gölü'nün Tatvan ilçe sahilindeki seviyesi yükselirken, kıyı şeridinde dalgaların karaya vurduğu görüldü. Özellikle Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz kıyılarında büyük dalgalar dikkat çekti.

Bölgede yaşayanlar, böyle güçlü fırtınaların kış aylarında zaman zaman yaşandığını ancak bu sefer dalgaların daha şiddetli olduğunu belirtti. Yetkililer, kıyı bölgesinde bulunan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Fırtınanın gün içerisinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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