Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hayvan Barınağı İnşaatında İncelemede Bulundu

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hayvan Barınağı İnşaatında İncelemede Bulundu
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İçişleri Bakanlığının koordinesinde yapımı süren Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı inşaatında incelemelerde bulundu. Projenin titizlikle sürdüğünü vurguladı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Vali Karakaya, İçişleri Bakanlığının koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından yapımı süren ve büyük bölümü tamamlanan Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı inşaatında incelemelerde bulundu. Proje kapsamında yürütülen çalışmaların son durumunu yerinde inceleyen Vali Karakaya, barınağın en kısa sürede tamamlanıp tam kapasiteyle hizmet vermeye başlamasının önemine dikkat çekerek, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. İncelemeler sırasında Vali Karakaya'ya, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şube Müdürü Fuat Balık ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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