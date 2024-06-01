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Bitlis'te Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

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Bitlis Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen Filistin'e destek yürüyüşü atlı gruplar öncülüğünde yapıldı. Bitlis merkezde bulunan Hacı Mehmet Şirin Cami önünde toplanan kalabalık, Mevlana Parkına kadar sloganlar atarak yürüdü. Basın metnini okuyan Bitlis Filistin Dayanışma Platformu üyelerinden Behzat Durak, Gazze'yi desteklememenin cihattan kaçmak olduğunu dile getirdi.

Bitlis Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen Filistin'e destek yürüyüşü atlı gruplar öncülüğünde yapıldı.

Bitlis merkezde bulunan Hacı Mehmet Şirin Cami önünde toplanan kalabalık, Mevlana Parkına kadar sloganlar atarak yürüdü. Burada Kuran-ı Kerim'in okunmasının ardından basın metnini okuyan Bitlis Filistin Dayanışma Platformu üyelerinden Behzat Durak, Gazze'yi desteklememenin cihattan kaçmak olduğunu dile getirdi. Siyonistlerin Kudüs, Aksa ve Filistin'e yönelik saldırılarının Müslümanların savunma cihadı yapmasını gerektirdiğini vurgulayan Durak, "Müslüman halkın elinden geldiğince seferber olması, elindeki tüm imkanlarla düşmana saldırması veya düşmanın ve destekçilerinin elçiliklerine giderek protesto etmesi farzdır. Bu cihetle bu gün buradayız. Sekiz ayı aşkın bir süredir Gazze'de soykırımda bulunan siyonist İsrail rejimi; dün gece yeni bir caniliğe imza atmış ve başarısızlıklarını, verdiği kayıpları, esir edilen askerlerini unutturmak ve dünya gündeminden uzak tutmak için Refah'ta onlarca Filistinliyi bombalarla yakarak şehit etmiştir. Siyonistler, insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken, gerçekleşen bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan siyonistlerin anlayacağı tek dilin güç olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır" dedi.

Basın açıklamasının ardından kalabalık sessizce dağıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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