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Ahmet Karakaya, Bitlis Valisi Olarak Görevine Başladı

Ahmet Karakaya, Bitlis Valisi Olarak Görevine Başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan valiler kararnamesiyle Sancaktepe Kaymakamlığından Bitlis Valiliğine atanan Ahmet Karakaya, görevine başladı. Karakaya, yaptığı açıklamada Bitlis'e hizmet etmekten gurur duyduğunu belirterek, kamu hizmetlerinin standartlarını Türkiye Yüzyılı'na uygun hale getireceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ım imzasıyla yayınlanan valiler kararnamesiyle İstanbul'un Sancaktepe Kaymakamlığından Bitlis Valiliğine atanan Ahmet Karakaya görevine başladı.

Vali Yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Karakaya, karşılama töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 19 Eylül 2024 tarihi ve 32667 sayılı resmi gazetede yayınlanan Valiler Kararnamesiyle Bitlis Valisi olarak atandığını ifade eden Karakaya, "Bugün bu göreve sizlerin nezaretinde başlıyorum. Mevlam hayırlı uğurlu etsin diyelim. Adeta aziz milletimizin Anadolu'daki ilk mülkü olan Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Beş Minaresiyle Van Gölü ile Nemrut Krater Gölü, Süphan Dağı ile kümbetleriyle ve medreseleriyle Doğu Anadolu'nun en güzellerinden birisi olan Bitlis ilimize ve Bitlisli hemşehrilerime hizmet edecek olmaktan büyük gurur duyuyorum. Yüce Rabbime şükrediyorum. Bu ulvi görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve devlet büyüklerime şükranlarımı sunuyorum. Bitlis ilimize ve Bitlisli hemşehrilerimize sunulan güvenlikten asayişe kadar, eğitimden sağlığa kadar, tarımdan sosyal hizmetlere kadar, kültürden spora kadar, tüm kamu hizmetlerinin standartlarını Türkiye Yüzyılı standartlarına çıkarmak için hep birlikte mücadele vereceğiz, hep birlikte çalışacağız. Aynı şekilde ilimizde yürütülen kamu hizmetlerinin yakından takibini sağlayarak, bütün paydaşlarımızla birlikte ilimize en iyi şekilde yatırım yapılmasına birlikte gayret edeceğiz. Görevi devraldığım Valimiz Erol Karaömeroğlu'na ve önceki valilerimize bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı şükranlarını ve teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla çıktığımız bu yolda, Yüce Mevlam mahcup etmesin, güzel hizmetlere vesile kılsın ve inşallah Bitlis'imiz için, Bitlisli vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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