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Bisikletiyle konvoya katılan Urfullah Çiftçi, Iğdır'da resepsiyona davet edildi

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Bisikletiyle konvoya katılan Urfullah Çiftçi, Iğdır'da resepsiyona davet edildi Haber Videosunu İzle
Bisikletiyle konvoya katılan Urfullah Çiftçi, Iğdır'da resepsiyona davet edildi
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Iğdır'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü resepsiyonunda, elinde Türk bayrağıyla bisiklet sürerek konvoya katılan Urfullah Çiftçi kürsüye davet edildi. Vali M. Fırat Taşolar, Çiftçi'ye Türk bayrağı hediye ederek teşekkür etti.

Iğdır'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona, Cumhuriyet konvoyuna elinde Türk bayrağıyla bisiklet sürerek katılan Urfullah Çiftçi de davet edildi.

Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Vali M. Fırat Taşolar'ın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve yaklaşık 1000 aracın katıldığı konvoyda elinde Türk bayrağıyla bisiklet süren Urfullah Çiftçi de davet edildi. Resepsiyonda Çiftçi'yi kürsüye davet eden Vali Taşolar, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna bisikletiyle katılan vatandaşa teşekkür etti. Taşolar, Çiftçi'ye Türk bayrağı hediye etti. Konvoy sırasında bisikletiyle kilometrelerce pedal çevirerek dikkatleri üzerine çeken Urfullah Çiftçi, konvoyu gördüğünde bisikletiyle korteje katıldığını söyledi.

Yıllardır ulaşımını bisikletle sağladığını belirten Çiftçi, "Aracım olsaydı aracımla katılırdım" dedi. Çiftçi'nin bu sözleri resepsiyona katılanlara duygusal anlar yaşattı. Cumhuriyet Bayramı coşkusuna imkanları ölçüsünde eşlik eden Çiftçi'nin davranışı, salondakiler tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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