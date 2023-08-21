Bisiklet üzerinde günde 600 bardak çay dağıtıyor

Eskişehir'de günde 600 bardak çayı bisiklete binerek dağıtan İsmail Dindar'ın yeteneği çevresinden takdir topluyor.

Eskişehir'de yaşayan İsmail Dindar, okullunun tatil olduğu dönemde çay ocağında çay dağıtarak değerlendiriyor. Odunpazarı ilçesindeki Küçük Sanayi Bölgesi'nde bulunan çay ocağında gün boyu çalışan Dindar'ı diğer çaycılardan ayıran özelliği ise, dolu bardakları bisikleti ile dağıtması. İşe ilk başladığında yürüyerek çay dağıttığını fakat gecikme olduğu sebeple bu yönteme başvurduğunu belirten Dindar, yeteneğiyle çevresindeki şaşkın bakışların hedefi oluyor. Araçların yoğun olduğu caddelere çıkmadan ara sokaklarda bisikleti ile çay dağıtan İsmail Dindar, bir eliyle gidonu kontrol ederken diğer eliyle de çay dolu tepsiyi tutuyor. Oldukça hızlı bir şekilde yaklaşık 2 aydır bu şekilde servis yapan İsmail Dindar, günde 600 bardağa kadar çay dağıtırken ürünlerin hiçbirini dökmedi.

"Sonra hoşuma gitti, böyle devam etmek istedim"

Yaklaşık 2 aydır bisikleti ile çay dağıtan İsmail Dindar şöyle konuştu;

"Çalışmaya başlayalı bir buçuk 2 ay oluyor. Yaz tatillerinde geliyorum, okuyorum. Daha hızlı olması için, bazen şikayetler alıyorduk biraz geç geliyor diye. Bir deneyeyim dedim sonra hoşuma gitti, böyle devam etmek istedim. Normal çayı yürüyerek götürürken çay bardağın tabağına dökülüyordu, ondan şikayet alıyordum. Şu an tabak taşması da azaldı, iyi de oldu. Günde 400 ile 600 bardak çay dağıtımını bisikletimle yapıyorum. Müşteriler ilk başta 'bisikletle olmaz, dökersin' falan dediler sonra alıştılar."

"İsmail, gerçekten benim sağ kolum"

Çay ocağını işleten Fuat İyiben, Dindar'ın yeteneği hakkında, "İlk eleman olarak başladı sonradan kardeşim olarak manevi kardeşim olarak devam etti. İlk gerçekten canavar gibi bir çocuk 3 dakikada 2 dakikada hemen cadde tarafına hani 100metre ileri hemen verip gelmesini çok iyi bilen bir çocuk. İsmail, gerçekten benim sağ kolum diyebilirim. Yani araç trafiğinin yoğun olmadığı yerlerde genelde bisiklet ile sevkiyatın müşteriler zaten çayın erken gelmesine bakıyor. Hani çok fazla böyle bir şaşkınlıkları olmadı. Bu zamana kazar hiç dökmedi. Kendisi daha sağlam daha iyi bir şekilde götürdüğünü söyledi. Bu şekilde şu an devam ediyor" dedi. - ESKİŞEHİR