BİRTEK-SEN'den Alka Halı işçileri için basın açıklaması: 'Çare hep birlikte mücadele'

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP)- BİRTEK-SEN, Alka Halı işçilerinin tazminat ve diğer haklarının ödenmesi, tutuklu sendikacıların serbest bırakılması ve göçmen işçilere yönelik şiddetin son bulması talebiyle Balıklı Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Çare kol kola, omuz omuza, hep birlikte mücadele" denildi.

BİRTEK-SEN Genel Sekreteri Mikail Kılıçalp'in okuduğu açıklamada, işçilerin ücret ve tazminat haklarına ilişkin sorunlara, sendikacıların tutuklanmasına ve göçmen işçilere yönelik şiddet olaylarına dikkat çekildi. Tazminatsız işten çıkarıldıklarını belirten Alka Halı işçileri de söz alarak yaşadıkları hak kayıplarını anlattı.

"ALKA HALI İŞÇİLERİNİN YAŞADIĞI SORUN MÜNFERİT DEĞİL"

Alka Halı işçilerinin yaşadığı sorunların münferit olmadığı savunulan açıklamada, Başpınar başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde işçilerin ücret, tazminat ve kazanılmış haklarına yönelik saldırıların arttığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alka Halı işçilerinin başına gelen, dün farklı fabrikalardan binlerce işçinin başına da geldi. Bugün Alka Halı işçilerine sahip çıkmayan her işçi, yarın aynı sorunla karşı karşıya kalabilir."

Başpınar'da bazı işverenlerin ekonomik kriz ve daralma gerekçesiyle maaşları haftalarca geciktirdiği, tazminatların taksitli ödenmesini dayattığı ve haklarını isteyen işçileri işten çıkarmakla tehdit ettiği ileri sürüldü.

"İŞÇİLERİ VE SENDİKACILARI SUSTURAMAZSINIZ"

Açıklamada, Yıldızlar Holding'e bağlı madenlerde çalışan işçilerin eylemlerine öncülük eden Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki gösterildi. Tutuklamaların, sendikacılara ve hak mücadelesi yürüten işçilere yönelik baskı olduğu savunuldu.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in de Başpınar işçilerinin mücadelesine öncülük ettiği için defalarca gözaltına alındığı ve iki kez tutuklandığı belirtilen açıklamada, "İşçileri ve sendikacıları susturamazsınız" denilerek baskıların sona erdirilmesi istendi.

"GÖÇMEN İŞÇİLERİN HAYATI DA EMEĞİ DE DEĞERSİZ DEĞİL"

Sendika, Tek Genç Asansör'de çalışan bir göçmen işçinin, geçmiş dönem ücretlerini talep etmek için gittiği işyerinden darbedilerek çıkarıldığını ve ardından Göç İdaresi'ne götürüldüğünü ileri sürdü. Olayın üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen işveren hakkında etkili bir soruşturma yürütülmediği savunuldu.

Açıklamada, 32 yaşındaki Suriyeli boya ustası Bedri Koca'nın da 20 bin liralık alacağını talep etmek için gittiği görüşmede bıçaklanarak öldürüldüğü belirtilerek, "Bir işçi emeğinin karşılığını istediği için dövülüyor, tehdit ediliyor, hatta öldürülüyorsa burada sorun yalnızca göçmen işçilerin değil, bütün işçilerin sorunudur" denildi.

Alka Halı işçileriyle dayanışma ve tutuklu sendikacıların serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklama, şu sözlerle tamamlandı:

"Patronların yıllardır gündeme getirdiği tazminat gaspı bugün fiilen uygulanıyor. Saldırı ücretlerimize, onurumuza, hatta hayatımıza uzanmış durumda. Daha fazla geç olmadan birliğimizi güçlendirmekten, dayanışmayı büyütmekten başka çaremiz yok. Çare kol kola, omuz omuza, hep birlikte mücadele."

Kaynak: ANKA