Haberler

Birlik Vakfı'dan Balıkesir Üniversitesine ziyaret

Birlik Vakfı'dan Balıkesir Üniversitesine ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birlik Vakfı yöneticileri ve temsilcileri, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret ederek gençlik, eğitim ve iş birliği projelerini görüştü. Rektör Oğurlu ayrıca vakfın yeni hizmet binasının temel atma törenine katıldı.

Birlik Vakfı yöneticileri ve temsilcilerinden oluşan heyet, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette; Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Alacacı, Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel, İstanbul Şube Başkanı Hüseyin Öztürk, Balıkesir Şube Başkanı Cemal Kocataş, İstişare Kurulu Üyesi Yavuz Subaşı, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Başkanı Tahsin Başarı, Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hakan Özışık, Av. A. Kaan Kocataş ve MTTB Balıkesir Şube Başkanı Renas Furkan Toprak yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, gençliğe yönelik çalışmalar, eğitim faaliyetleri, üniversite-vakıf iş birlikleri ve topluma katkı sağlayacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Gerçekleşen ziyarette, yükseköğretim kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet dileklerinin paylaşılması ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Öte yandan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Birlik Vakfı Balıkesir Şubesinin yeni hizmet binası için düzenlenen temel atma törenine de katıldı. Törende bir konuşma yapan Rektör Oğurlu, köklü bir geçmişe sahip olan Birlik Vakfının gençlerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, yeni hizmet binasının Balıkesir'e ve vakıf camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte salona ilk gelen ekip
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü

Korkulan oldu! ABD ordusuna ait helikopter düştü
10 yıllık sır perdesi aralanıyor! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli yakalandı

Gizemli cinayet için 10 yıl sonra düğmeye basıldı! Art arda gözaltılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Özgür Özel, Genç Parti için Cem Uzan'ın kapısını çaldı

Özgür Özel'den Ankara'yı sarsan hamle! Cem Uzan'ın kapısını çaldı
Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak

Güle güle Barış! Bu teklife kimse "Hayır" diyemez
Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı! Aradaki yaş farkı bir ömür

Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı! Aradaki yaş farkı bir ömür
ABD vizesinde yeni dönem! 750 dolar ödeyen 10 gün içinde randevu alacak

ABD'den tartışma yaratan vize hamlesi
“Pes” dedirten düzenek! Resmen şarj noktası kurmuşlar

Peygamberler şehrinde pes dedirten düzenek! Ekipler şaştı kaldı
Platonik aşk dehşeti: Genç kadını sokak ortasında bıçakladı

Platonik aşk dehşeti! Genç kadın 2 saniye sonra kabusu yaşadı

Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık karıştı

Sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık karıştı