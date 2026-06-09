Birlik Vakfı'dan Balıkesir Üniversitesine ziyaret

Birlik Vakfı yöneticileri ve temsilcilerinden oluşan heyet, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette; Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Alacacı, Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel, İstanbul Şube Başkanı Hüseyin Öztürk, Balıkesir Şube Başkanı Cemal Kocataş, İstişare Kurulu Üyesi Yavuz Subaşı, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Başkanı Tahsin Başarı, Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hakan Özışık, Av. A. Kaan Kocataş ve MTTB Balıkesir Şube Başkanı Renas Furkan Toprak yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, gençliğe yönelik çalışmalar, eğitim faaliyetleri, üniversite-vakıf iş birlikleri ve topluma katkı sağlayacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Gerçekleşen ziyarette, yükseköğretim kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet dileklerinin paylaşılması ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Öte yandan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Birlik Vakfı Balıkesir Şubesinin yeni hizmet binası için düzenlenen temel atma törenine de katıldı. Törende bir konuşma yapan Rektör Oğurlu, köklü bir geçmişe sahip olan Birlik Vakfının gençlerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, yeni hizmet binasının Balıkesir'e ve vakıf camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı