Birleşik Krallık Milli Günü Ankara'da Kutlandı

Birleşik Krallık Milli Günü, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Birleşik Krallık Milli Günü olarak kutlanan, Kral'ın doğum günü dolayısıyla Büyükelçilik Konutu'nda resepsiyon düzenlendi. İki ülkenin milli marşları ile başlayan resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon şefi katıldı.

Programda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, "Yüzyıllar boyunca bazı aksaklıklar yaşanmasına rağmen Türkiye ve İngiltere, halklarının refahını artırmak için her zaman birlikte çalışmanın yollarını bulmuşlardır. Bu nedenle NATO müttefikleri ve stratejik ortakları olarak dostluklara büyük önem veriyoruz. İlişkiler dost iki ülke arasında eş zamanlı olarak daha fazla temas ile güçleniyor. Türkiye ve İngiltere, ticaret ve savunma sanayi iş birliği ile çeşitli alanlardaki ilişkileri daha da geliştirmektedir. Türkiye ve İngiltere, çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda ortak bakış açıları paylaşıyor, gerçekten de günümüz dünyasında birçok güncel zorluk ve tektonik değişimle karşı karşıyayız. Gazze'de benzeri görülmemiş zulümler ve Ukrayna'da devam eden savaş, küresel, ekonomik gelişmeler, enerji ve gıda güvenliği ile ilgili endişeler, küresel bağlantının güçlendirilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele, yasadışı göçün önlenmesi ve aşırılığın yükselişi. Tüm bunlar, ikili bölgesel ve uluslararası düzeyde iş birliğimizi gerektiriyordu. İlişkilerimizi geliştirmek, ar-ge ve inovasyonunda yeni ufuklar bulmak için çok sıkı ve özverili bir şekilde çalışıyoruz. Mevcut düzensizlik zamanlarında Türkiye ve İngiltere, ellerinden geleni yapıyorlar. Bu strateji yaklaşımıyla her alanda iş birliğimizi artırma iradesine sahibiz. İkili ekonomi ve Ticari bağlar kilit öneme sahip. Geçen yıl neredeyse 20 milyar dolarlık bir ticaret hedefine ulaştık. Savunma sanayii alanındaki iş birliğimiz sayısız projeyle önemli ölçüde ilerledi. Turizmde ilişkiler de geçen yıl rekor düzeyde. Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde de gelişmeye devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yeni yüzyılında, bu etkinlik çok daha büyük bir anlam kazanıyor'

İngiltere Büyükelçisi Büyükelçisi Jill Morris, "Bu akşam, Majesteleri Kral 3. Charles'ın doğum gününü ve tahttaki ikinci yılını kutluyoruz. Kendisi resmi doğum gününü 15 Haziran'da geleneksel Geçit Töreni ile Londra'da kutlamıştı ama aslında 76 yaşına kasım ayında girecek. Ayrıca bu akşam, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ortak tarihimize, kültürel bağlarımıza ve halklarımız arasındaki ilişkilere dayalı güçlü ortaklığı kutlamamız için de bir fırsat. Güçlü ortaklığı kutlamamız için de bir fırsat ve 2024 yılında, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yeni yüzyılında, bu etkinlik çok daha büyük bir anlam kazanıyor" dedi. - ANKARA