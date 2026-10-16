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Bir sosyal medya paylaşımına daha yalanlama

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Bir sosyal medya paylaşımına daha yalanlama
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bir sosyal medya platformunda yayınlanan "bir okulda uyuşturucu operasyonu" başlıklı paylaşımın gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bir sosyal medya platformunda yayınlanan "bir okulda uyuşturucu operasyonu" başlıklı paylaşımın gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İlimiz Kocasinan İlçesi Sancaktepe Şehit Fahrettin Livçalkan İlkokulunda okulun bulunduğu mahallede, okul çevresinde güvenlik güçleri tarafından narkotik madde ile mücadele kapsamında bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Söz konusu operasyon sırasında şüphelilerin yakalanması sürecinde havaya ateş açılması nedeniyle okul öğrencileri ve velileri arasında kısa süreli panik, endişe ve gerginlik yaşanmıştır. Yaşanan olayın okul, öğrenciler, öğretmenler veya okul personeli ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Olayın, okul dışında ve güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon kapsamında meydana geldiği tespit edilmiştir. Okul yönetimi tarafından öğrencilerin güvenliği ve huzurunun sağlanması öncelikli olarak değerlendirilmiş, olayın ardından gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Eğitim-öğretim faaliyetleri olağan şekilde devam etmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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