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Bir kediyle başladı, kedi sokağına dönüştü

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Bir kediyle başladı, kedi sokağına dönüştü
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hayvansever Kenan Oğraş’ın sokağındaki kedileri beslemeye başlamasıyla birlikte bölgede yaşayan kedi sayısı yıllar içerisinde arttı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hayvansever Kenan Oğraş'ın sokağındaki kedileri beslemeye başlamasıyla birlikte bölgede yaşayan kedi sayısı yıllar içerisinde arttı. Boş bir alanda kedilerin bakımını üstlenen Oğraş, sayıları 50'ye yaklaşan kedilere yem yetiştirmekte zorlandığını söyledi.

Süleymanpaşa'da yaşayan Kenan Oğraş, çevresindeki kedilere düzenli olarak yem vermeye başladı. Zamanla kedilerin çoğalmasıyla birlikte boş alandaki kedi sayısı da arttı. Özellikle metruk binalarda barınan kedilerin her yıl çoğaldığını belirten Oğraş, imkanları ölçüsünde hayvanların bakımını sürdürdüğünü ifade etti.

Yavrular sahiplendiriliyor

Kedilerin sayısının artmasıyla birlikte yavru kedileri sahiplendirmeye çalıştığını anlatan Oğraş, bu sayede zaman zaman alandaki kedi sayısının azaldığını söyledi. Kedilere tek tek isim veren Oğraş, hayvanlara duyduğu sevgiden dolayı bakım ve besleme çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

"Ne yem yetişiyor ne de yiyecek"

Kedilerin çoğalması nedeniyle besleme konusunda zorlandığını söyleyen Oğraş, "Yavrular hariç 20-25 tane kediye bakıyorum. 30 taneye yakın da yavru var. Bunlara ne yem yetişiyor ne de yiyecek yetişiyor. Sakatatçıdan ciğer alıp onları besliyorum. En fazla 45-50'ye yakın kedimiz oldu burada. Yavru kedileri bakacak ailelere veriyoruz. O yüzden sayılar bazen düşüyor" dedi.

"Kısırlaştırmak istiyoruz ama yakalayamıyoruz"

Kedilerin üremeye devam ettiğini ifade eden Oğraş, kısırlaştırmanın önemine dikkat çekerek, "Her sene doğuran kedi var. 1 senede 3-4 kere yavru veren kedi oluyor. Önlem alamıyoruz, sürekli çoğalıyor. Erkek kediyi yakalayamıyoruz. Yakalayabilirsek götürüp kısırlaştıracağız" diye konuştu.

Oğraş, imkanları el verdiğince kedileri beslemeye, yavruları sahiplendirmeye ve bölgede yaşayan hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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