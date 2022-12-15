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Bir garip dolandırıcılık hikayesi

Yerel Haberler

Afyonkarahisar'da internette gördüğü nevresim takımını 300 liraya satın alan kadın, evine gelen paketi açtığında şok yaşadı.

Afyonkarahisar'da internette gördüğü nevresim takımını 300 liraya satın alan kadın, evine gelen paketi açtığında şok yaşadı. Alışveriş sitesi nevresim takımı bekleyen kadına 3 adet bez parçası gönderdi.

Olay, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 50 yaşımdaki Nejla Sarıçiçek, internette gezinirken bir markanın uygun fiyata nevresim takımını gördü. Sarıçiçek, beğendiği nevresim takımınım siparişini verdi. Sarıçiçek, 2 gün sonra eve ulaşan kargo paketini açtığına gördüklerine inanamadı. Nevresim takımı bekleyen Sarıçiçek'e 3 adet bez parçası geldi. Hemen satın aldığı firmayı arayan Sarıçiçek, muhatap bulamadı ve sonrasında ise telefon numarası engellendi.

Nejla Sarıçiçek başına gelen olaydan ders çıkardığını ifade ederek, "Bundan sonra güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapmam. Herkesi uyarıyorum lütfen güvenilir olmayan sitelerden alış veriş yapamayın" dedi.

Öte yandan Sarıçiçek, olayla ilgili hukuki yollara da başvuracağını belirtirken, Sarıçiçek kendisine gönderilen bez parçalarını ise yakınlarına esprili bir dille gösterip dolandırıldığını söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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