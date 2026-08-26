Hatay'da 11 yaşındaki Süreyya, imkansızlıklara rağmen koşuyor

Hatay'da yaşayan ve koşu sporuyla ilgilenen 11 yaşındaki Süreyya Kandemir, ilçesinde antrenman sahası ve antrenör bulunmadığı için toprak ve asfalt yollarda koşarak kısıtlı imkanlarla hızlanmaya çalışıyor.

Kumlu ilçesinde yaşayan Süreyya Kandemir, geçtiğimiz yıllarda antrenörü aracılığıyla sporla tanıştı ve koşmaya başladı. Kısıtlı imkanlarla koşan Kandemir, il merkezinde düzenlenen yarışmaya katılarak üçüncülük elde etti. Kumlu'da koşu sahası olmadığı için asfalt ve toprak yollarda koşan Süreyya şimdiyse antrenörsüz kaldı. Koşarak başarı elde etmek isteyen küçük koşucu, "Ben burada tek başıma çalışarak kendimi hızlandırmaya çalışıyorum ama antrenörüm olsa daha iyi olur" dedi.

Yetersizliklerle rağmen kendi imkanlarıyla antrenman yapan Süreyya Kandemir, "Kendimi geliştirmek için bu yollarda koşuyorum. Bir antrenörüm olmasını isterim. Şehrimi temsil etmek, başarı elde etmek istiyorum ve Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Bir çocuk benim gibi hızlı koşmak ister, antrenörü olsun ister. Ben burada tek başıma çalışarak kendimi hızlandırmaya çalışıyorum ama antrenörüm olsa daha iyi olur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı