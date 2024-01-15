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Binlerce Kozanlı şehitler için sokaklara döküldü

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Adana'nın Kozan ilçesinde toplanan binlerce vatandaş, şehitler için Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı. Yaklaşık 3 bin kişi, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'ndan Türk büyükleri heykeline kadar yürüdü. Yürüyüşte terör örgütlerine lanet yağdırılırken, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehit Aileleri Derneği Başkanı, güvenlik güçlerine desteklerini ifade etti ve duygu dolu anlar yaşandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde toplanan binlerce vatandaş, şehitler için Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı.

Kozan'da yaklaşık 3 bin kişi, şehitler ve görev yapan Mehmetçikler için Türk bayrakları ile yürüdü. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'ndan Göçyolu üzerinden Türk büyükleri heykeline kadar yürüyen vatandaşlar, "Kahrolsun PKK", "Ne mutlu Türküm diyene", "Mehmetçik yanındayız" sloganları atarak, terör örgütlerine lanet yağdırdı. Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 9 Mehmetçiğin isimlerinin tek tek okunduğu yürüyüşte, vatandaşlar hep bir ağızdan "Burada" diye cevap verdi. Şehitler için saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunduğu yürüyüş sonrası bir açıklama yapan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sümmani Göztaş, güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, binlerce vatandaşın şehitler için Türk bayrakları ile sokaklara çıkması ile duygu dolu anlar yaşadıklarını kaydetti.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, operasyondaki Mehmetçikler için dua edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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