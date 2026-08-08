Turistler Sünnet Düğününde Halay Çekti

Kapadokya bölgesini keşfetmek için dünyanın farklı ülkelerinden Nevşehir'e gelen 4 turist, tesadüfen karşılaştıkları sünnet düğününe katılarak davetlilerle birlikte halay çekti. Yabancı turistlerin sahneye çıkarak Türk müziği eşliğinde gönüllerince eğlenmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Kapadokya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini görmek amacıyla Nevşehir'e gelen İsviçre, Fransa, İngiltere ve Avustralya vatandaşı 4 turist, konakladıkları otelin yakınındaki kır bahçesinde düzenlenen sünnet düğününü görünce etkinliğe katıldı. Düğün sahipleri tarafından sıcak bir şekilde karşılanan turistler, kısa sürede davetlilerle kaynaştı. Türk müziğinin ritmine kendilerini kaptıran turistler, önce sahneye çıkarak dans etti, ardından davetlilerle birlikte halay çekti. Ortaya renkli görüntüler çıkarken, düğün alanındaki davetliler de yabancı misafirlerin eğlencesine alkışlarla eşlik etti.

"Türk kültürünü ve müziğini görmekten dolayı mutluyum"

Fransa'dan gelen Pol Hay, Nevşehir'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek; "Burada olmaktan ve bunu görmekten çok mutluyum. Atmosfer çok güzel, insanlar çok sıcak. Buradaki ilk günüm ve çok fazla dans var. Türk kültürünü ve müziğini görmekten dolayı mutluyum" dedi. Sünnet düğünü yapılan Eymen Arslan'ın babası Eyüp Arslan ise yabancı turistlerin düğünlerine katılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek; "Oğlumun sünnet düğününe katılan yabancı misafirlerimiz oldu. Biz de çok mutlu olduk ve sevindik" ifadelerini kullandı.

Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin düğüne katılarak Türk kültürünün önemli geleneklerinden biri olan sünnet düğününe tanıklık etmesi, davetliler için de unutulmaz bir anı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı