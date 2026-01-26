Haberler

Hesarek Kayak Merkezi'nde yoğunluk: Ziyaretçiler karın keyfini çıkardı

Hesarek Kayak Merkezi'nde yoğunluk: Ziyaretçiler karın keyfini çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl merkeze 34 kilometre uzaklıkta bulunan Hesarek Kayak Merkezi, yarı yıl tatilinde ailelerin akınına uğradı. Ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkarırken, tesisin sunduğu çeşitli imkanlarla dolu dolu bir gün geçiriyor.

Bingöl'de Hesarek Kayak Merkezi, yarı yıl yoğunluğu ve renkli görüntülerle kış turizminin gözde adreslerinden biri oldu.

Bingöl merkeze 34 kilometre uzaklıkta bulunan Haserek Kayak Merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 2 bin 500 rakımlı kayak merkezinde bin 600 metre uzunluğunda pist, 70 yatak kapasiteli otel, teleski, telesiyej ve baby lift alanları bulunurken, kayak merkezine gelen ziyaretçiler burada dolu dolu bir gün geçiriyor. Kayak merkezine Bingöl'ün yanı sıra Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Malatya'dan da ziyaretçiler akın ediyor. Yarı yıl tatili ve hafta sonunu fırsat bilen aileler kayak merkezine akın ederek karın ve kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Ailesiyle birlikte Ankara'dan Bingöl'e gelen ziyaretçilerden Özlem Gözen, "Bugün Hesarek Kayak Tesisleri'ne geldik. Teleferiğe bindik, çok güzeldi ve çok keyifliydi. Kayağa bindik, karın keyfini çıkardık. Çocuklarla birlikte kızağa bindik, kartopu oynadık. Uzun zamandır bu kadar çok kar görmemiştim. Teleferiğe de ilk defa burada bindim, benim için güzel bir deneyim oldu. Hava soğuktu ama insanlar çok sıcak. Herkesle birlikte eğlendik" dedi.

Bingöl'e kız kardeşini ziyarete geldiğini belirten Gözen, Hesarek Kayak Merkezi'nin hem doğası hem de atmosferiyle kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, Bingöl halkına teşekkür etti. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?

Detayları netleşiyor! İşte 3 kişilik aileyi yok eden sessiz katil
Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı

Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek

Galatasaray'ın kader maçını yönetecek