Bingöl'de Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Öğrenciler Halı Dokuyor

Bingöl'de Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda açılan el sanatları atölyesinde özel öğrenciler, asırlık teknikle halı dokuyor.

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim Uygulama Okulu, özel öğrencilere çeşitli eğitimler vererek gelişimlerine katkı sağlıyor. Okulda geçtiğimiz yıllarda açılan el sanatları atölyesi, öğrencilerin el becerilerinin gelişmesi ve sosyalleşmesi açısından büyük önem taşıyor. El sanatları atölyesinde özel öğrenciler, asırlık teknikle ilmek ilmek halı dokuyor. Öğretmenlerin eşliğinde eğitim alan öğrenciler, halı dokuması yaparken hem renkleri hem sayıları hem de konsantre olmayı öğreniyor.

Öğrencileri halı dokuması yaparken önemli gelişimler gösterdiğini belirten Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mehmet Tokuş, "Özel Eğitim Uygulama Okulu 3 kademeden oluşmakta. Birinci kademede ilkokul düzeyindeki öğrencilerimiz eğitim görmekte, ikinci kademe ortaokul, üçüncü kademe ise lise düzeyinde eğitim görüyor. Toplamda 126 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizi evlerinden alıp okulumuzda eğitimlerini verdikten sonra tekrar evlerine gönderiyoruz. Okulumuz içerisinde farklı atölyelerimiz bulunuyor. Bu atölyelerimizden biri de el sanatları atölyemiz. El sanatları atölyemizde öğrencilerimizle birlikte geleneksel el sanatlarımızdan olan halı dokuması yapılıyor. Çocuklarımız halı dokuması yaparken en başta sosyalleşiyorlar, parmak motor kasları gelişiyor, kolları, zihinleri gelişiyor. Sayıları öğreniyorlar burada, renkleri öğreniyorlar, nasıl dokuyacaklarını öğreniyorlar. Bu tabii ki diğer derslere de yansıyor. Burada kaç ip dokuyacağını bilen bir öğrenci, matematik dersinde başarılı oluyor. Öz denetimleri gelişiyor, bağımsız hareket edebiliyorlar. Bağımsız hareket etmeleri de onların sosyalleşmesi açısından çok önemli bir unsur oluyor" şeklinde konuştu. - BİNGÖL