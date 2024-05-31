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Bingöl'de Filistin'e destek konvoyu

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde Filistin'e destek konvoyu düzenlendi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Filistin'e destek konvoyu düzenlendi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından 'Filistin için yola çık' sloganıyla konvoy oluşturuldu. Yapılan çağrı üzerine yüzlerce araçlık konvoy ilçe turu attı.

Gazze'de işlenen soykırıma karşı boykot, infak ve dua ile birlikte sokak eylemleriyle de sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını belirten platform üyeleri, "Okuduğumuz ve amel ettiğimiz her ayet ve hadiste Kudüs bizim için kırmızı çizgi dedik. Ama bugün ayetin ifadesi ile işte karşınıza savaş çıktı siz ise durup bakıyorsunuz ayetine bizler de muhatabız. Bunlar zor ve çetin günler eğer bugünlerde sesimizi malımızı ortaya çıkarmayacak isek ne zaman çıkaracağız. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki siyonizme karşı en etkili silah onlarında korktuğu şeyleri onlara göstermek bizler de onlardan korkmadığımızı şu an halk olarak boykot ve ciddi manada hatırlatarak ve günün birinde bir Musa çıkar diye tüm nesillere bu zulmü duyurmaktır. Allah hepimizi teslimiyet çatısı altında bir araya getirsin ve bizlere gerçek şuur versin" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filistin Solhan Bingöl Yerel Haberler

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