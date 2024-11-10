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Bingöl'de Atatürk'ü Anma Etkinliği

Bingöl'de Atatürk'ü Anma Etkinliği
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Karlıova ilçesinde Hacılar İlköğretim okulunda minik öğrencilerle birlikte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde etkinlik düzenledi. Öğrencilere Atatürk baskılı tişörtler hediye edildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, Karlıova ilçesinde minik öğrencilerle birlikte Atatürk'ü andı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Hacılar İlköğretim okulunda öğrenciler ile bir araya gelindi. Eğitim gören minik öğrencilere, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86. yılında anmak ve Atatürk'ün hiçbir zaman unutulmayacağını göstermek için Atatürk baskılı tişört hediye edildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "10 Kasım 1938 günü, varlığını uğruna adadığı milletine veda ederek sonsuzluğa yürüyen büyük önder gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümü vesilesiyle saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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