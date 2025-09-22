Bingöl'de 650 Kilometrelik Köy Yolu İçin Asfaltlama ve Bakım Çalışmaları Tamamlandı

Bingöl İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 2025 yaz döneminde 650 kilometrelik köy yolunda asfaltlama, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Bingöl İl Özel İdaresi kent genelindeki çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından merkez ve ilçelere bağlı köy ile mezralarda 150 kilometre asfalt çalışması yapıldı. Aynı zamanda yine ekiplerce, 500 kilometrelik bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan yatırımların, köy yollarındaki ulaşım konforunu artıracağı ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracağı bildirildi.

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada, "Merkez ve ilçelerimize bağlı köy ve mezralarda 150 kilometre asfalt çalışmasını, yine köy ve mezralarımızda 500 kilometre bakım-onarım (yama) çalışmasını gerçekleştirdik. Yapılan bu çalışmaların ilimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL