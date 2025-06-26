Binbaşı Adem Akgümüş Antakya'dan Ayrıldı

Binbaşı Adem Akgümüş Antakya'dan Ayrıldı
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Antakya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adem Akgümüş, 2 yıllık görev süresinin ardından tayini Ankara'ya çıktı. Deprem sonrası gönüllü olarak Hatay'a gelen Akgümüş, veda etti.

Hatay'da Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Binbaşı Adem Akgümüş'ün tayini Ankara'ya çıktı. Görevini devreden Binbaşı Akgümüş, Antakyalılara veda etti.

Merkez ilçe olan Antakya ilçesinde yaklaşık 2 yıldır kentin huzuru ve güvenliği için mesai yapan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adem Akgümüş görevini devretti. Depremden sonraki süreçte gönüllü olarak geldiği kentte başarılı işlere imza atan ve kırsalda asayişi sağlayan Akgümüş'ün yeni görev yeri Ankara Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi oldu.

Antakyalılara veda eden Binbaşı Akgümüş, " 2 yıldır büyük bir gurur ve özveri ile yürütmüş olduğum Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı görevimi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine tayin olmam nedeniyle devrediyorum. 6 Şubat Depremi sonrasında gönüllü olarak geldiğim Hatay'a bir nebze de olsa faydamız oldu ise ne mutlu. Biz Hatay'ı kırk asırlık Türk yurdu ve şahsi meselemiz olarak gördük, bu şuurla hizmet ettik. Bu süreçte derdimize ortak olan, yolumuza yoldaş olan, herkese çok teşekkür ediyorum. Yoğun ve meşakkatli bu süreçte görüşmediğim, vedalaşamadığım bir çok kişi oldu. Anlayış göstereceğinize inanarak hepinize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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