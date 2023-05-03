Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Gündüzlü Engelli Bakım Merkezinin açılışını yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Doğan Yıldız yaptı. Daha sonra sırasıyla AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ve Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz birer konuşma yaptı.

Son olarak söz alan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "21 yıllık iktidarlık dönemimizde yurdun her tarafında insana dokunan, insanın hayatını kolaylaştıran, yaşam standartlarını yükselten işler yaptık, hizmetler yaptık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en büyük projelerini de açtık, Çanakkale Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hızlı tren, Ovit Tüneli, Zigana Tüneli, daha birçok mega projeyi aştık ama ben bu açılışlarda en çok heyecanlandığım konular sosyal yönü kuvvetli olan bu ve buna benzer projelerdir. İnsana dokunan, insanı önceleyen projelerdir" dedi.

Yıldırım, "Bugün bu proje mütevazi olabilir ama fonksiyonu icabı, önemi icabı, hizmet ettiği alan icabı bence en heyecan verici, en güzel projelerden biridir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yücelt ki devlet yücelsin' anlayışının ta kendisidir. Hatırlamanızı isterim, AK Parti iktidarına kadar engellilerin yasası yoktu, engellilere nasıl bir alan açılacak, neler yapılacak? Toplumdaki statüleri ne olacak? Devletin, sosyal devletin sorumluluğu neler olacak? Bunları tanımlayan bir yasa bile yoktu. Memleket sevdalısı, insan sevdalısı Cumhurbaşkanımız ilk yaptığı işlerden biri 2004 yılında bu yasayı çıkarmak oldu. Sonra belediyelerimizde, büyük şehirlerimizde şu engelli rampalar dahi yoktu. Engelli insanlarımız sokağa çıkıp da bir yerden bir yere gidemezdi. 'Gören Göz' projesi Bakanlığımız döneminde geliştirdiğimiz ve aynı zamanda ulaşımda, erişimde hayatın her yerinde 'ben varım' diye telefon şirketleriyle, Telekom'la geliştirdiğimiz engelli insanlarımızı evlerinde istihdam edecek projelerde o dönemde hayata geçirdik. Şimdi bu engelli meselesi esasında herkesin meselesidir. Hepimiz bugün kendini engelli gibi görmeyen herkes engelli adayıdır. 6 ay önce ben bunu yaşadım, çok ciddi bir geçirdim ve 3 ay yatağa bağımlı kaldım. Bu yaşadığım tecrübe bana engelli kardeşlerimizi daha iyi anlamama vesile oldu. İnsan yükü ağırdır, kolay bir şey değil. Ama bu da bir imtihandır. Engellileri istediğimiz düzeye getirmek için önce zihinlerdeki engeli kaldırmamız lazım. Zihinlerdeki engel kalktıktan sonra artık engellilerimizle aramızda aynı şekilde sosyal hayatın içinde, çalışma hayatının içinde, sanatta, kültürde bulunabilirler" diye konuştu.

Yıldırım, "Hele hele böylesine gündüzlü bir engelli merkezi çok güzel bir fikir, tebrik ediyorum. Çünkü ailelerin de gündüz başka iş yapmaları gerekiyor, başka meşgaleleri var. Onlara zaman tanımak, gözlerinin arkada olmayacağı güvenli bir yerde evlatlarını bırakmak hakları. Burada 50'ye kadar gencimiz hem sanat öğrenecek hem eğitim alacak hem de bazı becerileri kazacak, çok güzel bir düşünce. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı bizim 20 yıllık mücadelemiz. Yolları, havaalanları, hastaneleri, okulları insanlar için yapıyoruz, ne yaptıysak insan için. İnsan sevdası olmayan, insan sevgisi olmayan memlekete hiçbir hayrı olmaz. Biz yaşatmayı önceleyen bir anlayışız. Ama bir yandan da insanların huzurunu kaçıran, güvenliğini tehdit eden dağlarda, ovalarda insanlarımızı katleden, askerimizi, polisimizi şehit eden bölücü terör örgütleri var. Bir yandan ülkemizi kalkındırırken, insanımızı güzel hizmetlerle buluştururken bir yandan da ülkemizi zayıflatmaya çalışan, bölmeye çalışan insanlarımızın canına kasteden mihraplarla da mücadele ettik ve elhamdülillah bunda da başarı sağladık. Benim Karslı kardeşlerimden özellikle istirhamım var, yakın tarihte bir seçim yapacağız, bu seçimde yapacağınız tercih çok önemli. Kazanımlarımızı yeni yüzyılda daha ileriye mi taşıyacağız, güvenle, istikrarla, güçlü iradeyle yolumuza devam mı edeceğiz yoksa geçmiş yıllardaki 70'li, 90'lı yıllardaki kargaşayı, kaosu ve insanların yarınına güvenle bakamadığı günlere mi döneceğiz? Bunun kararını vereceksiniz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Engelli Bakım Merkezinin açılışı yapıldı. Açılışı yapılan merkez, davetliler tarafından gezildi.

Kars'ta yapımı tamamlanan ve önemli bir eksiği gideren Gündüzlü Engelli Bakım Merkezinin açılış törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti Milletvekili Adayı Adem Çalkın, kurum ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı. - KARS