Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bin sazan balığı miniklerin elleriyle suyla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bin sazan balığı miniklerin elleriyle suyla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde Kaynarca ilçesi Müezzinler Göleti'ne bin sazan balığı bırakıldı. Gerçekleşen etkinliğe, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürü Yardımcısı Mustafa Gürkan, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Alper Alp, şube personeli, Kaynarca Gençlik ve Spor Müdürlüğü, avcılar, amatör balıkçılar derneği ve öğrenciler katıldı. Alana getirilen 15-20 santimetre boyundaki bin sazan balığı, miniklerin ve katılımcıların elleriyle suya bırakıldı. Balıklandırma çalışmasına katılan gençlere farkındalık kazandırılması amaçlanan projenin su ürünleri kaynaklarının korunması, su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere tüm balık türlerinin stoklarının aktarılması olarak belirtildi. - SAKARYA