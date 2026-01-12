Haberler

Eskişehir'de yaşayan Bilecikliler 'Boza Vakti' etkinliğinde buluştular

Güncelleme:
Eskişehir'de, Bilecik derneğinin düzenlediği 'Boza Vakti' etkinliğinde Bilecikliler bir araya gelerek, kışın vazgeçilmez lezzeti boza eşliğinde sıcak sohbetler gerçekleştirdi.

Eskişehir de yaşayan Bilecikliler, soğuk kış günlerinin vazgeçilmez lezzeti 'Boza Vakti' etkinliğini dernek binasında düzenlediler. Bilecik Pazaryeri'nin meşhur bozası, Bileciklilere ikram edildi. Soğuk bir günde sıcak sohbetlerin yapıldığı etkinliğe, çok sayıda Bilecikliler katıldı.

Dernek Başkanı Davut Mülayim, " Amacımız, soğuk kış gününde Bileciklilere, 'Boza Vakti' etkinliği düzenleyerek, birlik ve beraberliği pekiştirdik. Bu tür etkinliğimiz önümüzdeki günlerde de devam edecektir. Eskişehir'de çok sayıda Bilecikliler yaşamaktadır" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

