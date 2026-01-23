Haberler

Atletizmde Türkiye üçüncülüğü Bilecik'ten

Atletizmde Türkiye üçüncülüğü Bilecik'ten
Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen Ahmet Melek Komple Atlet Ligi Şampiyonası'nda U20 heptatlon branşında Türkiye üçüncüsü olan Bilecikli sporcu Abubakar Jabarkhıl, İl Müdürü Ramazan Demir tarafından ağırlandı. Demir, sporcu ve antrenörüne başarılarının devamını diledi.

İstanbul'da düzenlenen Ahmet Melek Komple Atlet Ligi Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan Bilecikli sporcu, İl Müdürlüğünde ağırlandı.

İstanbul Ataköy'de gerçekleştirilen Ahmet Melek Komple Atlet Ligi Şampiyonası'nda U20 heptatlon branşında Salon Türkiye üçüncüsü olan Bilecikli sporcu Abubakar Jabarkhıl ile antrenörü Ahmet Topçu, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti. Elde edilen derecenin Bilecik adına gurur verici olduğunu belirten İl Müdürü Demir, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ziyarette, atletizm branşında yapılan çalışmalar ve geleceğe yönelik hedefler hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüzü elde ettikleri bu önemli başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
