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Bozüyük'te KADES ve Güvenlik Bilgilendirmesi

Bozüyük'te KADES ve Güvenlik Bilgilendirmesi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek kadınlara KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgi verdi. Ayrıca sahte para, dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında broşür dağıtan ekipler, 'Şüpheli durumlarda dikkatli olmak, güvenilir bilgiye başvurmak ve zamanında ihbarda bulunmak; suçla mücadelede hepimizin sorumluluğudur' mesajını iletti.

Bilecik'te, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında kadınlara bilgilendirme yaptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı ekipler Bozüyük Devlet Hastanesine ziyaret ederek kadınlara KADES anlattı. Bunun yanı sıra polisler vatandaşları, 'Güvenliğin İlk Adımı, Doğru Bilgiyle Atılır' sloganıyla, sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri, genel güvenlik konuları hakkında bilgilendirme yapılmış, farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtıştı. Ekipler, "Şüpheli durumlarda dikkatli olmak, güvenilir bilgiye başvurmak ve zamanında ihbarda bulunmak; suçla mücadelede hepimizin sorumluluğudur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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