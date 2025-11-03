Haberler

Bilecikli Fotoğraf Sanatçısı Erol Özdemir'in Başarısı

Bilecikli fotoğraf sanatçısı Erol Özdemir, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Sergisi'nde 102 özel eser arasına girerek büyük bir başarıya imza attı. Özdemir'in Eskişehir Gerdekkaya Anıtı'nı konu alan etkileyici fotoğrafı sergilenecek.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından Cumhuriyetin 102'inci yılı anısına düzenlenen Cumhuriyet Sergisi'nde Bilecikli fotoğraf sanatçısı Erol Özdemir, büyük bir başarıya imza attı.

Bilecikli fotoğraf sanatçısı Erol Özdemir'in Eskişehir Gerdekkaya Anıtını konu alan etkileyici fotoğrafı, Türkiye genelinden gelen 568 sanatçıya ait bin 109 eser arasından yapılan titiz değerlendirme sonucunda sergilenmeye değer bulunan 102 özel eser arasına girmeyi başardı. Cumhuriyetin kuruluşunun 102'inci yılına özel düzenlenen bu anlamlı sergide yer almak, sanat camiası açısından büyük bir onur olarak görülürken, Erol Özdemir'in başarısı Bilecik'in sanatsal alandaki yükselen ivmesini bir kez daha gözler önüne serdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
