Bilecik yerel haberleri | Bilecik'te Hastane Önünden Karşıya Yoğun Trafikte Geçmek Zorunda Kalan Vatandaşlar Tepkili

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik'te Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nden yolun karşısına yoğun trafik akışı içinde geçmek zorunda kalan vatandaşlar, önlem alınmamasına tepki gösterdi. Yere oturarak dolmuş bekleyen yaşlı bir kadın, "Burada tehlike altındayız her an için" dedi.

Osmaneli, Gölpazarı, Bayırköy, Vezirhan ve Selimiye'den Bilecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne muayene ve tedavi için gelen vatandaşlar, hastane çıkışında herhangi bir güvenlik önlemi olmayan D-650 Karayolu'nda karşıdan karşıya geçerken tehlike yaşıyor.

"BURADA TEHLİKE ALTINDAYIZ"

Özellikle yaşlı vatandaşlar, durak dahi olmayan bölgede yerlere oturmak zorunda kaldıklarını aktarırken, yetkililere sitem etti. Hastaneden çıkan ve yolun karşında dolmuş bekleyen bir vatandaş, "Yani gerçekten üst geçit olsa daha emniyetli olur" dedi. Yaşlı bir kadın ise "Burada tehlike altındayız her an için. Mecburuz geçmeye. Arabamızın saati geçti yetişemiyoruz, kalıyoruz burada. Hastaneden geliyoruz, taşlarda oturuyoruz, ne yapalım? Elimizden gelen bir şey yok ki. Büyüklerimize bir şey diyemiyoruz, kimseye bir şey erdiremiyoruz" diye tepki gösterdi.

"HERKES BURADA AÇIKTA BEKLİYOR"

Başka bir kadın vatandaş ise, "Burası kışın soğuk olur, yazın sıcak oluyor. Burada yaşlılar var, gençler, çocuklar var. Herkes burada açıkta bekliyor" ifadelerini kullandı.

Ayakta durmakta zorluk çeken yaşlı bir kadın ise, "Buraya bir şey koysunlar oturalım. Üst geçit olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

*Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınındaki karayolu

*Yoldan karşıya geçen vatandaş

*Bölgede dolmuş bekleyen vatandaşlar