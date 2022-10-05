Bilecik yerel haberi: Bilecik'te hedef 7'den 70'e spor yapılmasını sağlamak

Bilecik haberler... Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, çocukların spora başlamalarını sağlamak en önemli hedefleri olduğunu söyleyerek, "Gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlayacak en güzel araç olan spor, hafta boyunca 7'den 70'e herkese sevdirilerek, spor...

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, çocukların spora başlamalarını sağlamak en önemli hedefleri olduğunu söyleyerek, "Gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlayacak en güzel araç olan spor, hafta boyunca 7'den 70'e herkese sevdirilerek, spor yapılması sağlanacaktır" dedi.

Amatör Spor Haftası kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşle başlayarak, Atatürk Spor Salonu önünde son buldu. Yürüyüşe Vali Yardımcısı Şahin Arsal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, kurum müdürleri, STK temsilcileri, sporcular ve öğrenciler katıldı. Buradaki kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

"7'den 70'e herkese sevdirilerek, spor yapılması sağlanacak"

Açılış konuşması yapan Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, "Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde insanların spora kazandırılması, özellikle çocuklarımızın spor başlamalarını sağlamak en önemli hedeflerimizdir. Ayrıca gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlayacak en güzel araç olan spor, hafta boyunca 7'den 70'e herkese sevdirilerek, spor yapılması sağlanacaktır. Geleceğimiz olan çocuklarımızın spor yaptırılarak spor sahalarına çekilerek hayatlarını sağlıklı ve zararlı alışkanlıklardan arınmış olarak garanti altına alabiliriz. Yine gençlerimizin bağlı oldukları kulüplerin ve başarılı sporcuların tanıtılması, sosyal sorumluluk duyusunun oluşturulması yönüyle kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilerek spor bilinci ve kültürünün oluşturulması hedeflerimiz arasındadır. Spor bizim için önemlidir. Spor, çocuklarımızın gelişimini ve sağlıklı yetişmesini sağlayacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisinin ardından ilk günkü programlar son buldu. - BİLECİK