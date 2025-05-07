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Bilecik ve Şanlıurfa Valileri İş Birliği İçin Bir Araya Geldi

Bilecik ve Şanlıurfa Valileri İş Birliği İçin Bir Araya Geldi
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret ederek bölgesel kalkınma ve kamu hizmetleri konularında fikir alışverişinde bulundu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bölgesel kalkınma ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bir takım ziyaretler için Şanlıurfa'ya giden Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, iki vali yerel yönetimler arasındaki iş birliği ve çeşitli konular üzerine temaslarda bulundu. Bilecik Valisi Aygöl, daha önce kaymakamlık görevinde bulunduğu Şanlıurfa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Şıldak ise ziyaretten dolayı teşekkürlerini sundu. Görüşmede, bölgesel kalkınma ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Valilik makamında gerçekleşen görüşme, iller arası iş birliğini güçlendirme adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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