Vali Sözer, orman, itfaiye ve AFAD personeliyle iftarda buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD personeliyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan Orman İşletme Müdürlüğü personeli, itfaiye ekipleri ve AFAD personeliyle iftar programında buluştu. Programda konuşan Vali Sözer, ormanları korumak ve afetlerle mücadele etmek için fedakarca görev yapan personelin büyük bir sorumluluğu omuzlarında taşıdığını ifade etti.

Vali Sözer, "Milli servetimiz olan ormanlarımıza gözü gibi bakan ormancı kardeşlerimizden, şehirlerimizin güvenliği için gece gündüz görev yapan itfaiyecilerimize, afet ve acil durumlarda milletimizin yanında olan AFAD personelimize kadar her biriniz; büyük bir sorumluluğu omuzlarınızda taşıyan, fedakarlığı görev bilmiş kahramanlarsınız. Yazın kavurucu sıcağında, kışın en zorlu şartlarında 7 gün 24 saat görev başında olarak milletimize hizmet ediyorsunuz. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında ilimizde yaşanan ve Türkiye'nin en büyük orman yangınları olarak hafızalara kazınan zor günlerde, sizlerin gösterdiği üstün gayret ve fedakarlık, hepimizin takdirini kazanmıştır. Orman teşkilatımızdan itfaiyemize, AFAD'ımıza, sahada büyük özveriyle destek veren sivil toplum kuruluşlarımıza ve gönüllülerimize kadar herkes büyük bir özveriyle mücadele etmiş, tek yürek olarak bu afetin üstesinden gelmek için gece gündüz demeden çalışmıştır. O günlerde sergilediğiniz cesaret, dayanışma ve kararlılık, sadece yangınla mücadele değil; aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun da en güzel örneklerinden biri olmuştur. Bugün ise hep birlikte o zor günlerin yaralarını sarmak, kayıplarımızı telafi etmek ve ormanlarımızı yeniden yeşertmek adına gerekli tüm adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle; ormanlarımızı, şehirlerimizi ve milletimizi korumak için büyük bir fedakarlıkla görev yapan orman, itfaiye ve AFAD teşkilatımızın tüm mensuplarına, sahada destek veren sivil toplum kuruluşlarımıza ve gönüllülerimize gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi ve dayanışmamızı daim eylesin, görevlerinizde sizleri her türlü afetten ve kazadan muhafaza etsin. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyor, Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve tüm teşkilatımıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

İftar programı, yapılan duaların ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı