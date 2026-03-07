Vali Sözer, çocuk evlerinde kalan çocuklar ile iftar programında buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çocuk evlerinde kalan çocuklar aileleri ile iftar programında buluştu.

Bilecik'te düzenlenen programda Ramazan ayının paylaşma, merhamet ve dayanışma iklimi içerisinde çocuklar ve aileleriyle buluşan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, iftar öncesinde çocuklarla sohbet ederek onların hayalleri ve hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Program boyunca çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenen Vali Sözer, Ramazan ayının toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekti.

Programda konuşan Vali Sözer, "Ramazan ayı toplumda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren müstesna bir zamandır. Çocuklarımızın sevgi, güven ve huzur ortamında büyümesi büyük önem taşıyor. Devletimiz her zaman çocuklarımızın yanındadır. Onların iyi bir eğitim alarak güçlü bireyler olarak yetişmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

İftar programı, çocuklar ve ailelerle gerçekleştirilen samimi sohbetlerin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı