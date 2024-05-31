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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı'yı makamında ağırladı

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Vali Aygöl, Astronot Alper Gezeravcı'yı, Türkiye'de bir ilki başarıp böyle bir gururu Türk milletine yaşattığı için tebrik etti. Ardından Astronot Alper Gezeravcı, uzay araştırmaları ve astronotluk deneyimleri üzerine ele alınan konuları değerlendirdi. Gezeravcı, uzay yolculuğu ve orada geçirdiği süreç ve deneyimlerini paylaştı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı'yı makamında ağırladı.

Vali Aygöl, Astronot Alper Gezeravcı'yı, Türkiye'de bir ilki başarıp böyle bir gururu Türk milletine yaşattığı için tebrik etti. Ardından Astronot Alper Gezeravcı, uzay araştırmaları ve astronotluk deneyimleri üzerine ele alınan konuları değerlendirdi. Gezeravcı, uzay yolculuğu ve orada geçirdiği süreç ve deneyimlerini paylaştı.

Vali Aygöl, "Bugün milli gururumuzu ecdat topraklarında ağırlamanın gururunu yaşıyorum. Gerçekten ülkemizi bu denli temsil eden başarılı bir astronot ile görüşme fırsatı yakaladım. Kendisine bu topraklarda daha nice güzel işler yapacağımızı açıkladım" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Alper Gezeravcı Şefik Aygöl Türkiye Bilecik Yerel Yaşam Güncel Haberler

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