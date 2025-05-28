Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Tunceli'ye atandı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Tunceli'ye atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalarda Tunceli Valisi olarak atanan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Kuruluşun ve kurtuluşun şehri, ecdat diyarı Bilecik için 2 sene boyunca gecemizi gündüzümüze katarak büyük bir onurla çalıştık" dedi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalarda Tunceli Valisi olarak atanan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Kuruluşun ve kurtuluşun şehri, ecdat diyarı Bilecik için 2 sene boyunca gecemizi gündüzümüze katarak büyük bir onurla çalıştık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile birlikte, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine ise; İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı.Bu atama sonrası sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Vali Aygöl, "Bugün yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Tunceli valisi olarak atandım. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız sayın Ali Yerlikaya'ya tevdi ettikleri bu onurlu vazife için şükranlarımı arz ediyorum. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri, ecdat diyarı Bilecik için 2 sene boyunca gecemizi gündüzümüze katarak büyük bir onurla çalıştık. Görev süremizde bize çok değerli anılar ve sevgi dolu bağlar bırakan tüm mesai arkadaşlarıma ve kıymetli Bilecikli hemşehrilerime şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda büyük bir azimle kadim şehrimiz Tunceli için var gücümüzle çalışırken Rabbim bize güvenen aziz milletimize karşı mahcup etmesin inşallah" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu

İmamoğlu'na yakın bir isim daha itirafçı olup tahliye edildi
Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu

Erdoğan'ın yeni anayasa için talimat verdiği isimler belli oldu
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı

9 ilde dev operasyon! Banka hesaplarındaki para dudak uçuklattı
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz

Günlük kiralık daireye kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Nazi kampındaki ikonik ana benzetildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da içme suyunda uranyum çıktı, 3 bölgede OHAL ilan edildi

İçme suyundan uranyum çıktı, OHAL ilan edildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.