Bilecik Valisi, Kıbrıs Gazisi İbrahim Bar'ı Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi İbrahim Bar'ı evinde ziyaret etti. Bu anlamlı temas, gazilerimize verilen değerin ve minnettarlığın güçlü bir göstergesi oldu.

Vali Sözer, ziyarette yaptığı konuşmada, "Gazilerimiz, şanlı tarihimizin yaşayan abideleridir," ifadelerini kullanarak Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna gösterdiği fedakarlığın simgelerinden biri olan gazilere her zaman sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Gazi İbrahim Bar ve ailesi, nazik ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Vali Sözer ise gazilere yönelik bu tür temasların süreceğini belirtti.

Ziyarete ayrıca Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da katıldı. - BİLECİK