Bilecik'te yeni yıl öncesi kapsamlı denetim

Pazaryeri ilçesinde yeni yıl öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ve emniyet ekipleri, ilçe genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Kontrollerde sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, yeni yıl öncesi vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerin koordinasyonuyla yapılan uygulamalarda, ilçe genelinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Özellikle ilçe giriş ve çıkış noktalarında yoğunlaştırılan denetimlerde, araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı. Trafik ekipleri, sürücülere hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı ve alkollü araç kullanmanın tehlikeleri konusunda bilgilendirmelerde bulunurken, vatandaşlara yeni yıl süresince trafik kurallarına azami dikkat edilmesi çağrısı yapıldı.

Denetimlerin yalnızca trafikle sınırlı kalmadığını belirten yetkililer; kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması ve muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla uygulamaların aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Ekipler, yeni yıl boyunca ilçe genelinde güvenlik ve trafik denetimlerinin artarak devam edeceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
