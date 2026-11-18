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Bilecik'te Cumhuriyet mahallesinde yeni aile sağlığı merkezi kazandırılıyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden aile sağlığı merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Valilik binasının otopark alanında inşa edilen ve 5 aile hekimliği biriminden oluşacak merkezin, 422,87 metrekare kapalı alana sahip olacağı belirtildi. Bodrum ve zemin kat olmak üzere iki katlı planlanan projede, 36 araç kapasiteli otopark da yer alacak.

Kaba inşaatı tamamlanan projede fiziki gerçekleşme oranının yüzde 30'a ulaştığı öğrenildi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Sözer, "Hemşerilerimizin birinci basamak sağlık hizmetlerine daha modern ve erişilebilir koşullarda ulaşmasını sağlayacak Aile Sağlığı Merkezimizin Bilecik'imize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarda emeği geçen tüm personelimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı