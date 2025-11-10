Haberler

Bilecik'te Yasadışı Balık Avcılığına Cezalar

Bilecik'te Yasadışı Balık Avcılığına Cezalar
Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, yasadışı balık avcılığı yapan 6 kişiye toplamda 42 bin 105 lira idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında çeşitli av malzemeleri ve sağ kalan balıklar doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapılan denetimlerde yasadışı balık avcılığı yapan kişilere idari para cezası kesildi.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tarım Müdürlüğü ekiplerinin Sakarya Nehri'nde gerçekleştirdiği denetimlerde, doğaya zarar veren yasadışı balık avcılığı tespit edildi. Çevre ve Doğa Koruma Timleri ile Asayiş ekiplerinin ortak çalışmasında, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 6 kişi hakkında işlem yapıldı ve toplam 42 bin 105 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde, bin 400 metreden fazla hayalet ağ, tırıvırı ağları ve çeşitli balık avı malzemeleri ele geçirildi. Ağlara takılan 50'den fazla canlı balık ise ekipler tarafından doğal yaşam alanı olan Sakarya Nehri'ne geri bırakıldı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Su ekosistemine zarar veren yasa dışı balık avcılığına karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
