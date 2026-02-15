Bilecik'te toplum sağlığı hizmetleri masaya yatırıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde toplum sağlığı hizmetleri masaya yatırıldı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli Toplum Sağlığı Başkanlığı ve Aile Sağlığı Merkezinde yürütülen hizmetlere ilişkin bilgi aldı. Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Orhan Orkun Kızıloz'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Kılıç, kurum çalışanlarıyla bir araya gelerek sunulan hizmetler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Toplum Sağlığı Başkanlığınca temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra ücretsiz kanser taramaları, koruyucu sağlık hizmetleri, çevre sağlığı hizmetleri, sağlık eğitimi ve farkındalık çalışmaları, okul sağlığı hizmetleri, çocuk diş sağlığı hizmetleri ile içme suyu numuneleri gibi birçok alanda vatandaşların sağlığına yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Toplum sağlığını önceleyen bu hizmetlerin her biri büyük önem taşıyor. Sahada görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK